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7 قتلى و35 جريحا في حادث إصطدام حافلة بشاحنة في دبي

نشر يوم 2017/05/24 703 0 عطار براهيم 7 قتلى و35 جريحا في حادث إصطدام حافلة بشاحنة في دبي
لقي 7 أشخاص مصرعهم وجرح 35 آخرون في حادث إصطدام وقع، أمس الثلاثاء، بين حافلة تقل عمالا وشاحنة قرب مرفأ جبل علي في دبي، بحسب مسؤول أمني.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف المزروعي، في تصريح صحفي، نقلته وكالة شينخوا الصينية للأنباء، أن المعلومات تشير إلى أن سبب الحادث يعود إلى إنفجار أحد إطارات الحافلة، التي كانت تقل 41 شخصا الأمر الذي أدى إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة وإنحرافها، ودخولها الشارع المعاكس وإصطدامها بالشاحنة.

 وأضاف أن النجدة الجوية، قامت بنقل الأشخاص المصابين ذوي الإصابات خطيرة، إلى مستشفى راشد في دبي لتلقي العلاج، كما نقلت سيارات الإسعاف بقية المصابين. ولم تتضح على الفور جنسيات القتلى والجرحى.

 

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