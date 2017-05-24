الأسرى الفلسطينيين تضاعف الإضراب وتتوقف عن شرب الماء والملح

وأكد يونس، في بيان صدر عنه أمس الثلاثاء، عقب زيارة شقيقه المحامي، تميم يونس له، في عزل "الرملة- أيالون" بأن سلطات السجون، عرضت على المضربين خلال عدة لقاءات تعليق الإضراب، قبل بدء المفاوضات على مطالب الأسرى، الأمر الذي رفضته قيادة الإضراب.

وأضاف أن الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام، لليوم الـ 37 تتدهور وأن الوهن والضعف أصاب الأجساد لكن أرواحنا تعانق عنان السماء، والإرادة والتصميم تصاعدت فوق قدرة أجسادنا.

وشدد يونس على الإستمرار في معركة الحرية والكرامة، حتى إنتزاع النصر، ليس فقط من أجلنا بل من أجل شعبنا كله،داعيا لتصعيد شعبي كي تأخذ المعركة كل مداها، ويعلم الإحتلال وسجانوه أنه يسجن الأجساد ولكن الأرواح حرة.