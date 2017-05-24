فيديو يرصد لحظة اعتداء قوات الكيان على حرس المسجد الأقصى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد لحظة اعتداء قوات الكيان الصهيوني على مجموعة من المواطنين الفلسطينيين واعتقالهم اليوم الأربعاء، داخل ساحة المسجد الأقصى المبارك بالقدس.

وتظهر لقطات مصورة من الفيديو، عندما اقتحام قوات الكيان الصهيوني ساحة المسجد الأقصى المبارك بالقدس واعتدائهم على حرس المسجد وكذا مجموعة من المصلين قبل اعتقالهم واقتيادهم إلى خارجه، وذلك لفتح الطريق أمام المستوطنين الإسرائيليين للدخول إلى المسجد وادائهم طقوسهم الثلمودية.

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية

وفي سياق متصل، اعتقل جيش الكيان الصهيوني، اليوم الاربعاء، خلال حملت من المداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية 7 فلسطينيين واستولت على ممتلكاتهم الخاصة.

وذكرت وسائل إعلامية، نقلا عن مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من منطقة بيت أولا غرب الخليل واستولت على مبالغ مالية وممتلكات خاصة خلال مداهمتها للمنازل. كما اعتقلت قوات الكيان موطن في منطقة بيتا بجنوب مدينة نابلس بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه، كما اعتقلت مواطن آخر من منطقة واد أبو فريحة شرق مدينة بيت لحم.