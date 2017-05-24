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السعودية والامارات تحجبان قناة وموقع الجزيرة بسبب دعمها للإرهاب

نشر يوم 2017/05/24 2858 0 عمر.ت السعودية والامارات تحجبان قناة وموقع الجزيرة بسبب دعمها للإرهاب
في خطوة غير مسبوقة، قامت المملكة السعودية ونظيرتها الإماراتية، اليوم الأربعاء، بحجب عدد من المواقع الإلكترونية والقنوات القطرية منها الجزيرة، حسبما أفاد به نشطاء سعوديون وإماراتيون.

وحسب صور نشرها الناشطون، فإنه خلال محاولة وصول أشخاص إلى مواقع قطرية تظهر عبارة تظهر تقول " عفوا، الموقع المطلوب مخالف لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام".

في ذات السياق، ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن السلطات المعينة شرعت في حجب كل الصحف القطرية وموقع قناة الجزيرة، موضحة أن الحجب يشمل "الجزيرة نت، والجزيرة الوثائقية، والإنجليزية، ووكالة الأنباء القطرية وصحف الوطن، والراية، والعرب، والشرق".

ونشر المسؤول السابق لشرطة العاصمة الاماراتية دبي تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، قال فيها "حجب قناة مؤيدة للارهابيين عمل يحمي الأمن الوطني".

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