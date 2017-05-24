تونس تعتقل رجال أعمال بتهمة الفساد والتحريض على الإحتجاجات في تطاوين

الجمارك لتورطهم في قضايا فساد وتهريب ومس الأمن القومي عبر التحريض على الإحتجاجات والمظاهرات التي شهدتها ولاية تطاوين جنوب تونس.

و قال مسؤول حكومي اليوم الأربعاء ، إنّ قوات الأمن أوقفت ثلاثة من كبار رجال الأعمال للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد. تأتي الإعتقالات في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطا قوية لمكافحة الفساد الذي تفشّى في تونس في السنوات الأخيرة.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكراسمه أن الإعتقالات شملت رجال الأعمال شفيق جراية وياسين الشنوفي وهو مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في 2014 ونجيب اسماعيل. كما اعتقلت القوات الامنية أيضا مسؤولا في الجمارك.

وتأتي الإعتقالات التي جرت أمس الثلاثاء، بعد أيام من تصريح عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي من سجنه بأن كثيرا من رجال الأعمال ممن عملوا معه وتورطوا في قضايا فساد في الجمارك مازالوا يمارسون نفس النشاط حتى الآن.

وأضاف مصدر آخر، أنّ الحكومة بدأت جهودا للإطاحة بشبكات فساد معقدة وأن الساعات والأيام المقبلة ستشهد مزيدا من الإعتقالات ضمن جهودها للتصدي لهذه الآفة التي تنخر الإقتصاد.