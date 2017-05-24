ليبيا تعتقل شقيق سليمان لعبيدي بتهمة التورط في هجمات مانشيستر ببريطانيا

أعلن اليوم الأربعاء عن توقيف متورط ثاني في هجمات مدينة مانشستر البريطانية.

عملية التوقيف تمت في العاصمة الليبية طرابلس، حسبما أعلنه مكتب قوات الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية المولية لحكومة السراج.

وحسب نفس المصدر، فإن الموقوف واسمه هاشم رمضان أبو القاسم لعبيدي ويبلغ من العمر 20 سنة، هو شقيق المشتبه به الرئيسي في الهجوم والذي تم توقيفه من قبل الشرطة البريطانية قبل يومين، ليضيف المصدر أن الموقوف اعترف بتورطه في التحضير لهجمات مانشيستر التي جرت قبل أيام، موضحا أنه كان على الأراضي البريطانية قبيل مغادرته ودخوله ليبيا الشهر الماضي وتحديدا يوم 16 أفريل.

وقال الموقوف في معرض اعترافاته أنه ينتمي وشقيقه لتنظيم داعش، وأنه تسلم مبلغا ماليا منه، تم تحويله إليه منذ أيام.

ويحمل هاشم رمضان أبو القاسم الجنسية البريطانية، كما أنه يزاول دراسته الجامعية في تخصص هندسة بمدينة مانشستر.