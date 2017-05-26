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السعودية تعلن يوم السبت أول يوم رمضان المبارك

نشر يوم 2017/05/26 3073 0 عطار براهيم السعودية تعلن يوم السبت أول يوم رمضان المبارك
أعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن يوم السبت القادم، سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك، وبذلك سيكون اليوم الجمعة، المتمم لشهر شعبان وفق ما ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء أمس الخميس.

كما أعلن لبنان واليمن، اليوم أن يوم السبت المقبل، هو أول أيام شهر رمضان. 

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