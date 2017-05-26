10 مسلحين ملثمين بزي عسكري يقتلون 23 قبطي صباح اليوم

وقال شهود عيان لوكالة "رويترز" إن 10 مسلحين ملثمين، يرتدون زياً عسكرياً ويستقلون سيارتين، هاجموا بالرصاص أقباطاً كانوا متجهين إلى دير الأنبا صموئيل في صحراء المنيا، وأضافوا أن الضحايا كانوا في حافلتين وشاحنة صغيرة.

وقالت مصادر أمنية مصرية لذات المصدر، إنه جاري تمشيط طريق المنيا الصحراوي للبحث عن المهاجمين الذين استخدموا بنادق آلية في الهجوم.