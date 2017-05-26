أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار عربية

10 مسلحين ملثمين بزي عسكري يقتلون 23 قبطي صباح اليوم

نشر يوم 2017/05/26 1 0 إيمان علي إسماعيل 10 مسلحين ملثمين بزي عسكري يقتلون 23 قبطي صباح اليوم
قُتل 23 شخصاً على الأقل وأصيب 25 في هجوم بالرصاص، اليوم الجمعة، على أقباط في محافظة المنيا الواقعة جنوب القاهرة، بحسب ما أفاد محافظ المنيا عصام البديوي، في تصريح لوكالة رويترز.
وقال شهود عيان لوكالة "رويترز" إن 10 مسلحين ملثمين، يرتدون زياً عسكرياً ويستقلون سيارتين، هاجموا بالرصاص أقباطاً كانوا متجهين إلى دير الأنبا صموئيل في صحراء المنيا، وأضافوا أن الضحايا كانوا في حافلتين وشاحنة صغيرة.
 
وقالت مصادر أمنية مصرية لذات المصدر، إنه جاري تمشيط طريق المنيا الصحراوي للبحث عن المهاجمين الذين استخدموا بنادق آلية في الهجوم.
من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحادث أسفر عن سقوط 23 قتيلاً و25 مصاباً، مضيفاً أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي أمر بنقل جميع المصابين إلى معهد ناصر لتلقي العلاج.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا