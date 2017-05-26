مصر تقصف قواعد للإرهابيين في ليبيا

أكد التلفزيون المصري أن المقاتلات التابعة لسلاح الجو قصفت أهدافا ومواقع للإرهابيين في ليبيا.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن القوات الجوية المصرية وجهت ضربة جوية مركزة داخل العمق الليبي استهدف تنظيمات مدعومة من داعش الارهابي، ردا على حادث المنيا الإرهابي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصادر رفيعة المستوى قولها: "القوات الجوية المصرية دمرت بشكل كامل المركز الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة بليبيا".

من جهته، أوضح مصدر حكومي: "نفذ عدد من الضربات الجوية المتلاحقة في العمق الليبي، والتي استهدفت معسكرات لجماعات إرهابية تقوم بعمليات داخل مصر"، مشيرا إلى أنها كانت "ضربة احترافية"، وجرت بشكل موجات متلاحقة.

يذكر أن 28 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 24 آخرون، في هجوم مسلح على حافلة تقل أقباطا في محافظة المنيا بصعيد مصر، صباح اليوم الجمعة، ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقد اجتماع أمني مصغر لبحث تداعيات الهجوم الذي أثار موجة إدانات في الداخل والخارج.