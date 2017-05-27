إصابة 19 فلسطينيا بجروح وحالات إختناق في مواجهات مع الإحتلال الإسرائيلي بغزة

وأضاف المصدر، أن من بين المصابين 4 تعرضوا للرصاص الحي بالأجزاء السفلية من الجسم، لافتا إلى أن الطواقم الطبية وصفت حالتهم بـ المتوسطة.

وذكر القدرة أن نحو 15 فلسطينيا، أصيبوا خلال المواجهات بحالات إختناق، جراء إستخدام قوات الإحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع من بينهم 6 مسعفين تم نقلهم لمتشفيات القطاع.

وإندلعت المواجهات في 4 مواقع على الحدود الشرقية لغزة مع الكيان الصهيوني، إستخدم خلالها جيش الإحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق الشبان الفلسطينيون الجنود بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وتحظر قوات الإحتلال على الفلسطينيين في غزة، دخول المنطقة المحاذية للشريط الفاصل لمسافة 300 متر، وتطلق عليها إسم "المنطقة العازلة" وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.