الأسرى الفلسطينيون يعلقون إضرابهم في اليوم الأول من شهر رمضان

وأضاف عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى في منظمة التحرير لرويترز، "أنه بعد مفاوضات استمرت عشرين ساعة مع قيادة الإضراب على رأسهم مروان البرغوثي تم التوصل لاتفاق ينهي إضراب المعتقلين الذي استمر أربعين يوما، كما أنع لم يصدر أي تعقيب من الجانب الإسرائيلي حول الإتفاق.

للإشارة فقد بدأ مئات المعتقلين في السجون الإسرائيلية منذ السابع عشر من الشهر الماضي إضرابا مفتوحا عن الطعام بقيادة مروان البرغوثي 59 عاما، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي يقضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد أمضى منها خمسة عشر عاما، وقد طالب المعتقلون بإنهاء سياسة العزل الإنفرادي والإعتقال الإداري، إضافة إلى مطالب تتعلق بزيارة ذويهم وكذلك أمور تتعلق بالصحة والتعليم.