القضاء على 29 إرهابيا في غارة جوية عراقية غربي الموصل

وقال مسؤول أمني عراقي- وفقا لقناة العربية الإخبارية -"إن طيران الجيش قتل 29 عنصرا من داعش ودمر صهريجا مفخخا وسيارتين مفخختين وثالثة تحمل أحادية تابعة لداعش خلال تأمين الإسناد القريب للحشد الشعبي والقوات المشتركة في مدينة الموصل وغربها". وأضاف أن القوات المشتركة تواصل عملياتها العسكرية الرامية إلى تحرير ما تبقى من مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم في محافظة نينوي.

وفي سياق آخر، أقدم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا بتفجير نفسه قرب نقطة أمنية في مدخل شارع المحافظة وسط بعقوبة، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح"، حسب ما أكد مسؤول أمني. كما وضح المتحدث أن أجهزة الأمن فرضت طوقا مشددا في محيط منطقة الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج والجثث إلى الطب العدلي.