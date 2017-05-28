خفر السواحل الليبي ينقذ 470 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة

وقال المتحدث في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم تمكنت دورية من نقطة مصفاة الزاوية لحرس السواحل القطاع الغربي ليلة وفجر السبت، من ضبط وإنقاذ عدد 470 من المهاجرين غير الشرعيين كانوا على متن مركب خشبي كبير.

وأشار المتحدث إلى أن المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة، بينهم نساء وأطفال، لم يتمكن أفراد الدورية من فرزهم نتيجة الإرهاق، وصعوبة عملية الإنقاذ التي استمرت أكثر من سبع ساعات.

وكان المركّب قد خرج من منطقة صبراتة حسب إفادة المهاجرين، وعملية الضبط والإنقاذ بدأت مع الساعة (الحادية عشر بالتوقيت المحلي) وانتهت السّاعة السابعة من صباح أمس السبت.

وتم الإستعانة بالقاطرة الزاوية4 التّابعة للمصفاة، والتي اضطرت للقيام برحلتين لإنقاذ كافة المهاجرين، ونقلهم على دفعتين إلى ميناء مصفاة الزاوية حيث نقطة حرس السواحل.

وأفاد المتحدث بأنّ عملية الإنقاذ تمت على مسافة 16 ميلا شمال الزاوية. ويأتي اعتراض القارب بعد يوم من إنقاذ خفر السواحل 80 مهاجرا قبالة السّواحل الليبية بعد أن تشبثوا بقارب غارق لمدة يومين كما تم انتشال جثث سبعة أشخاص.