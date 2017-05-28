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قوات الكيان الصهيوني تعتقل خمسة فلسطينيين بالضفة الغربية

نشر يوم 2017/05/28 1530 0 إيمان . ض قوات الكيان الصهيوني تعتقل خمسة فلسطينيين بالضفة الغربية
اعتقلت قوات الكيان الصهيوني فجر اليوم الأحد خمسة مواطنين بالضفّة الغربية المحتلة، بينهم أسير محرر.

وأفاد شهود عيان إن دوريات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله  انطلاقا من معسكر "عوفر" وداهمت منزل المحرر أحمد نوح هريش، واعتقلته ونقلته  إلى  وجهة مجهولة.علما أن الاحتلال كان قد أفرج عن المعتقل قبل عدة شهور. 

كما اعتقلت قوات  الكيان الصهيوني شابا آخرمن بلدة فحمة لدى مروره على حاجز عسكري  مفاجئ قرب مدخل عرابة جنوب جنين ونقلته إلى جهة مجهولة. 

وأشاروا إلى أنّ قوات الكيان الصهيوني نصبوا الحاجز العسكري لساعات وأوقفوا مركبات  ومواطنين .. كما أعلن الاحتلال اعتقال مواطن ببلدة بيتونيا قضاء رام الله،إضافة إلى اعتقال مواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل. 

وتشن قوات الكيان الصهيوني بشكل يومي حملات اعتقال تطال عشرات  الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية والقدس المحتلة بهدف التضييق عليهم والحد من حريتهم.

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