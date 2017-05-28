أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار عربية

السعودية.. أمير قطر لا ينتسب إلى العائلة المالكة

نشر يوم 2017/05/28 1 0 عمر.ت السعودية.. أمير قطر لا ينتسب إلى العائلة المالكة
أصدرت العائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، قرارا يقضي بتجريد أمير قطر من نسبه إلى جدهم محمد بن عبد الوهاب.

وجاء في بيان صادر عن أسرة آل الشيخ السعودية، ووقعه 200 من أعضائها بينهم مفتي المملكة ورئيس الشورى ووزير الشؤون الإسلامية، أن أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني لا ينتسب إلى جدهم محمد بن عبد الوهاب.

وأوضح البيان أن "الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد من آل مشرف من وهبة من بني تميم، له 4 أولاد أنجبوا فقط، وهم حسين، وحسن، وعلي، وعبدالله".

وأضاف ذات البيان، أنه من يدعي انتسابه إلى الشيخ من غير هؤلاء الأبناء الأربعة داخل المملكة أو خارجها، فهي دعوى باطلة كاذبة ومختلقة، ولا تمت للحقيقة بأية صلة، كأمير إحدى الدول الخليجية الذي قام ببناء مسجد باسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بلده مدعيا أنه جده، طالبيين منه بتغير اسم المسجد.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا