السعودية.. أمير قطر لا ينتسب إلى العائلة المالكة

وجاء في بيان صادر عن أسرة آل الشيخ السعودية، ووقعه 200 من أعضائها بينهم مفتي المملكة ورئيس الشورى ووزير الشؤون الإسلامية، أن أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني لا ينتسب إلى جدهم محمد بن عبد الوهاب.

وأوضح البيان أن "الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد من آل مشرف من وهبة من بني تميم، له 4 أولاد أنجبوا فقط، وهم حسين، وحسن، وعلي، وعبدالله".

وأضاف ذات البيان، أنه من يدعي انتسابه إلى الشيخ من غير هؤلاء الأبناء الأربعة داخل المملكة أو خارجها، فهي دعوى باطلة كاذبة ومختلقة، ولا تمت للحقيقة بأية صلة، كأمير إحدى الدول الخليجية الذي قام ببناء مسجد باسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بلده مدعيا أنه جده، طالبيين منه بتغير اسم المسجد.