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100 ألف جنيه لكل قتيل في هجوم المنيا

نشر يوم 2017/05/28 1217 0 إيمان علي إسماعيل 100 ألف جنيه لكل قتيل في هجوم المنيا
قالت وزيرة التضامن الإجتماعي المصرية، غادة والي، إنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل قتيل بالهجوم الذي استهدف حافلة للأقباط في المنيا، الجمعة الماضي.

وأضافت في بيان صادر عن الوزارة نقلته اليوم وسائل إعلام مصرية أنه "سيتم صرف 40 ألف جنيه لكل مصاب يقضي أكثر من 72 ساعة في المستشفى،" إضافة إلى صرف "معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه شهرياً يضاف للمعاش التأميني.

وأكدت والي علاج كل المصابين في معهد ناصر، كما سيتم عمل ملف اجتماعي لكل أسرة. ويُذكر أن السلطات المصرية أعلنت مقتل 29 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار على حافلة للأقباط في محافظة المنيا. وشن الجيش المصري غارات جوية على مواقع في شرق ليبيا قال إنها استهدفت معسكرات تدريب للإرهابيين، وإن الغارات كانت "ثأراً" لضحايا هجوم المنيا.

 

 

 

 

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