ضابط كبير ومسؤول سابق بالملحقية العسكرية للسعودية في بريطانيا يدافع عن قطر

وأوضح عبد الرحمن الثنيان وهو ضابط متقاعد بالجيش السعودي برتبة مقدم، في لقاء مع قناة بي بي سي البريطانية، للحديث عن أزمة العلاقات بين قطر من جهة والإمارات والسعودية من جهة أخرى، على خلفية حادثة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، أنه لمس بأن وسائل الإعلام السعودية وتلك المحسوبة عليها قد تسرعت في الرد واتهام قطر، ولم تكلف نفسها عناء التحقق من كل ما تم ترويجه من مزاعم.

وأوضح نفس المتحدث أنه تابع تفاصيل ما جرى أولا بأول، مضيفا بأنه متأكد من أن أمير قطر لم يدل بأي تصريح خلال حضوره الحفل العسكري، مضيفا أن كل ما نسب إليه من تصريحات خلال تلك المناسبة هو محض افتراء.