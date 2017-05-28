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إنقاذ 470 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

نشر يوم 2017/05/28 804 0 عمر.ت إنقاذ 470 مهاجرا قبالة السواحل الليبية
أعلن المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم، اليوم الأحد، أن قوات خفر السواحل الليبي تمكنت من إنقاذ عدد من المهاجرين غير الشرعيين كانوا على متن مركب خشبي كبير.

وأوضح المتحدث في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، "تمكنت دورية من نقطة مصفاة الزاوية لحرس السواحل القطاع الغربي، من إنقاذ عدد 470 من المهاجرين غير الشرعيين  كانوا على متن مركب  خشبي كبير"،  مضيفا أن "عملية الانقاذ تمت على مسافة 16 ميلا شمال  الزاوية".

وأشار المتحدث، إلى أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة  بينهم نساء وأطفال لم يتمكن أفراد الدورية من فرزهم نتيجة الإرهاق  وصعوبة عملية الإنقاذ التي استمرت اكثر من سبع ساعات.

ويأتي اعتراض القارب بعد يوم من إنقاذ خفر السواحل 80 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، بعد أن تشبثوا بقارب غارق لمدة يومين. كما تم انتشال جثث 7 أشخاص. 

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