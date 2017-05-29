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أزيد من 160 قتيل و100 مفقود إثر فياضانات في سريلانكا

نشر يوم 2017/05/29 376 0 عطار براهيم أزيد من 160 قتيل و100 مفقود إثر فياضانات في سريلانكا
أفادت حصيلة ضحايا الفيضانات والإنهيارات الأرضية، التي ضربت عددا من المناطق في جنوب وغرب سريلانكا، أفادت عن مقتل 164شخصا و104 مفقودين. حسب ما أعلنته هيئة إدارة الكوارث السريلانكية اليوم الاثنين.

وكانت حصيلة سابقة، تحدثت عن مصرع 146 شخصا جراء هذه الفيضانات والإنهيارات الأرضية، الناجمة عن قوة التساقطات المطرية الموسمية الغزيرة. 

 وأوضحت الهيئة  في بيان أوردت وسائل إعلام محلية، أن معطيات جديدة تحدثت عن مصرع 164 قتيلا، فيما يوجد نحو 104 آخرون في عداد المفقودين.

تجدر الإشارة إلى أن سريلانكا، شهدت  في شهر ماي 2016  فيضانات مماثلة خلفت مصرع 100 شخص على الأقل،  كما تسببت في خسائر مادية كبيرة.  وتشهد سريلانكا سنويا تساقط أمطار موسمية قوية، تؤدي إلى كوارث طبيعية بإستمرار،  فضلا عن الخسائر المادية الجسيمة على غرار المحاصيل الزراعية والسكانات.

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