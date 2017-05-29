أزيد من 160 قتيل و100 مفقود إثر فياضانات في سريلانكا

وكانت حصيلة سابقة، تحدثت عن مصرع 146 شخصا جراء هذه الفيضانات والإنهيارات الأرضية، الناجمة عن قوة التساقطات المطرية الموسمية الغزيرة.

وأوضحت الهيئة في بيان أوردت وسائل إعلام محلية، أن معطيات جديدة تحدثت عن مصرع 164 قتيلا، فيما يوجد نحو 104 آخرون في عداد المفقودين.

تجدر الإشارة إلى أن سريلانكا، شهدت في شهر ماي 2016 فيضانات مماثلة خلفت مصرع 100 شخص على الأقل، كما تسببت في خسائر مادية كبيرة. وتشهد سريلانكا سنويا تساقط أمطار موسمية قوية، تؤدي إلى كوارث طبيعية بإستمرار، فضلا عن الخسائر المادية الجسيمة على غرار المحاصيل الزراعية والسكانات.