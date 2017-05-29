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القضاء على إرهابي وإلقاء القبض على آخر بالقصرين في تونس

نشر يوم 2017/05/29 1607 0 عطار براهيم القضاء على إرهابي وإلقاء القبض على آخر بالقصرين في تونس
تمكنت مصالح الحرس الوطني التونسي، ليلة أمس الأحد، من القضاء على إرهابي وإصابة آخر وإلقاء القبض على ثالث في عملية إستباقية بولاية القصرين حسبما أفادت به وزارة الداخلية التونسية في بيان لها.

وأفاد البيان، أن مصالح الأمن التونسية، على إثر نصب كمين محكم بدوار السلطانية بمعتمدية حاسي الفريد، تمكنت من القضاء على عنصر إرهابي خطير يشتبه في كونه قيادي بتنظيم داعش، متحصن بجبل السلوم بولاية القصرين منذ سنة 2014.

وأشار البيان، إلى أن الإرهابي كان قد صدر في شأنه 11 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية مختلفة من أجل تورطه في أعمال إرهابية. كما تمت إصابة عنصر آخر كان برفقته، وإيقاف عنصر إسناد على علاقة بالمجموعة، الذي لفت إلى أنه "تم خلال العملية حجز رمانة يدوية وسلاح نوع كلاشنكوف و02 مخازن مزودة بالذخيرة وكمية معتبرة من الذخيرة.

واسترجعت القوات الأمنية، حقيبة ظهرية داخلها مواد وأدوات إلكترونية، معدة لصنع العبوات الناسفة والأحزمة الناسفة، كانت ستستعمل في عمليات إرهابية خلال شهر رمضان المبارك.

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