استمرار الغارات المصرية على مواقع الإرهابيين بمدينة الجفرة الليبية

وأعلنت رئاسة أركان القوات الجوية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، أنها شنت غارات ليليلية بمنطقة الجفرة بمساندة طائرات "الرفال" التابعة لسلاح الجو المصري .

وحسبما مانشرته رئاسة أركان القوات الجوية الليبية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" فإن الطيران الليبي بمساندة الطيران المصري استهدف مواقع الإرهابيين بمنطقة الجفرة.

وأضاف المصدر، أن القصف ضرب العديد من المنشآت والمقرات الإدراية التي تتخدها الجماعات الإرهابية مقرا لها بالمدينة.

وأعلن الجيش الليبي أن السرية المقاتلة الأولى التابعة لكتيبة 21 مشاة وصلت إلى مشارف مدينة الجفرة وأنها تنتظر تعليمات القيادة العامة للجيش الليبي لاقتحام المدينة.

للإشارة، صرح المتحدثباسم القوات المسلحة الليبية أحمد المسماري مساء أمس الأحد بأن القوات البرية على مشارف مدينة الجفرة وستدخل المعركة بعد قصف الجماعتا الإرهابية

ووصف المسماري الغارات الجوية الليبية بأنها عمليات مشتركة بين القيادتين الليبية والمصرية من أجل القضاء على الإرهاب.

للذكر،فإن الغارات الجوية المصرية لستهدفت مواقع الإرهابيين في ليبيا بعد مقتل 28 قبطيا وإصابة العشرات في هجوم استهدف حافلة تقلهم في المينا جنوب مصر.