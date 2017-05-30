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مقتل 12 عراقيا في تفجير بالكرادة ..وداعش يتبنى

نشر يوم 2017/05/30 414 0 أمينةج مقتل 12 عراقيا في تفجير بالكرادة ..وداعش يتبنى
قتل 12 عراقيا وأصيب العشرات، في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة بمنطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد، أمس الإثنين، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجير.

وحسبما أفادت به "قناة السومرية" فإن التفجير الانتحاري استهدف منطقة الكرادة، أمس وأدى إلى مقتل 11 عراقيا وجرح 47 آخرين من بينهم نساء وأطفال وصفت حالات البعض منهم بالحرجة.

وأوضح مصدر أمني عراقي، أن السيارة المفخخة انفجرت بالقرب من مرطبات الفقمة في منطقة الكرادة، مشيرا إلى أن القوات الأمنية عملت على تطويق مكان الحادث وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة.

للإشارة، حدث هذا التقجير ثالث مساء أيام شهر رمضان حيث تعودت العوائل البغدادية على الخروج بعد الإفطار للتنزه في العديد من المناطق من بينها الكرادة.

 

 

 

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