مقتل 12 عراقيا في تفجير بالكرادة ..وداعش يتبنى

وحسبما أفادت به "قناة السومرية" فإن التفجير الانتحاري استهدف منطقة الكرادة، أمس وأدى إلى مقتل 11 عراقيا وجرح 47 آخرين من بينهم نساء وأطفال وصفت حالات البعض منهم بالحرجة.

وأوضح مصدر أمني عراقي، أن السيارة المفخخة انفجرت بالقرب من مرطبات الفقمة في منطقة الكرادة، مشيرا إلى أن القوات الأمنية عملت على تطويق مكان الحادث وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة.

للإشارة، حدث هذا التقجير ثالث مساء أيام شهر رمضان حيث تعودت العوائل البغدادية على الخروج بعد الإفطار للتنزه في العديد من المناطق من بينها الكرادة.