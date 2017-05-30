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تونس تفعل قانون المساجد في شهر رمضان

نشر يوم 2017/05/30 1328 0 أمينة داودي تونس تفعل قانون المساجد في شهر رمضان
أكدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في تونس منع الإعتكاف والتهجد في المساجد خلال شهر رمضان إلا بترخيص مسبق، تفعيلا لقانون المساجد.

وقالت مسؤولة الإعلام بالوزارة نجاة الهمامي لوكالة "تونس إفريقيا" الرسمية، إن هذا الإجراء يوفر الأمن للمصلين ويضمن حرمة المساجد والجوامع واحترامها، كما يهدف إلى التحكم في المصاريف المتعلقة خاصة بالماء والكهرباء التي تحمل على الوزارة باعتبارها سلطة الإشراف.

وأوضحت ذات المتحدثة، أن تفعيل هذا الإجراء يتم بالتنسيق بين الوزارة والمديرين الجهويين للشؤون الدينية والوعاظ المحليين، مشيرة إلى أن عملية التهجد والإعتكاف بالمساجد لا تشمل كل الجوامع والمساجد البالغ عددها الإجمالي 5715، بينها 2000 مسجد وجامع كانت خارج السيطرة لما شهدته دور العبادة من فوضى بعد الثورة.

وأضافت أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال تسوية وضعيات الجوامع والمساجد المبنية في السنوات الأخيرة دون رخصة وعددها 352.

 

 

 

 

 

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