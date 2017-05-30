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الخارجية المصرية.. معسكرات الإرهابيين في ليبيا تهدد الأمن القومي المصري

نشر يوم 2017/05/30 55 0 مريم.ع الخارجية المصرية.. معسكرات الإرهابيين في ليبيا تهدد الأمن القومي المصري
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الاثنين، أن معسكرات الإرهابيين في ليبيا تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي في مصر.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في القاهرة، عقد أمس، قال الوزير إن "وجود تنظيمات إرهابية في ليبيا واتخاذها لقواعد للتدريب والانطلاق إلى الأراضي المصرية يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري".

وكانت الطائرات الحربية المصرية شنت على مدار يومين عدة غارات على مواقع في مدينة درنة شرقي ليبيا وذلك ردا على الهجوم المسلح الذي نفذه ملثمون على حافلة كانت تقل أقباطا في محافظة المنيا بصعيد مصر يوم الجمعة الماضي، والذي اسفر عن عقب مقتل 29  مصريا وإصابة آخرين.

ومن جهته أشار رئيس الدبلوماسية المصرية في هذا الصدد إلى أن هذا الهجوم يثبت قدرة الإرهابيين في ليبيا على استهداف مصر.

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