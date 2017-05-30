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إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي بعد 6سنوات أمضاها بالسجن

نشر يوم 2017/05/30 1 0 إيمان علي إسماعيل إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي بعد 6سنوات أمضاها بالسجن
أعلن الوكيل العام لوزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة عيسى الصغير أن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، تم الإفراج عنه بقوة القانون وأنه حر طليق، حيث أمضى ما يقارب الـ 6 سنوات بسجن الزنتان ، أين تم إعتقاله في نوفمبر 2011.

وذكرت وسائل إعلامية ليبية صباح اليوم أن الوكيل العام لوزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة دعا  كتيبة "أبو بكر الصديق" التي تتولى حماية سيف الإسلام في سجنه إلى إطلاق سراحه، لافتا إلى أن هذه الكتيبة تتحفظ عليه الآن في مكان آمن حرصا على سلامته الشخصية.

وشدد وكيل وزارة العدل في الحكومة المؤقتة  حسب ذات المصدر على ضرورة إطلاق سراح نجل القذافي سيف الإسلام وفق قانون العفو العام رقم 6 الصادر عام 2015.

كما ذكر المسؤول الليبي أن وزير العدل السابق في الحكومة المؤقتة كان بعث برسالة في إطار تفعيل قانون العفو العام إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل (المشرفة على السجون) في الزنتان، مطالبا بالإفراج عن سيف الإسلام.

 

 

 

 

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