إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي بعد 6سنوات أمضاها بالسجن

وذكرت وسائل إعلامية ليبية صباح اليوم أن الوكيل العام لوزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة دعا كتيبة "أبو بكر الصديق" التي تتولى حماية سيف الإسلام في سجنه إلى إطلاق سراحه، لافتا إلى أن هذه الكتيبة تتحفظ عليه الآن في مكان آمن حرصا على سلامته الشخصية.

وشدد وكيل وزارة العدل في الحكومة المؤقتة حسب ذات المصدر على ضرورة إطلاق سراح نجل القذافي سيف الإسلام وفق قانون العفو العام رقم 6 الصادر عام 2015.

كما ذكر المسؤول الليبي أن وزير العدل السابق في الحكومة المؤقتة كان بعث برسالة في إطار تفعيل قانون العفو العام إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل (المشرفة على السجون) في الزنتان، مطالبا بالإفراج عن سيف الإسلام.