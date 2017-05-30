إصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال في بحر غزة

وأضاف ذات المصدر، أنه تم نقل الصياد الجريح على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعتمد بحرية الكيان الصهيوني، على استهداف قوارب الصيدين الفلسطينية بالأسلحة الثقيلة في بحر غزة.

الافراج عن أسير فلسطيني أمضى 12 عاما في سجون الاحتلال.

من جهة أخرى، أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير علي أحمد بريجية البالغ من العمر 41 عاما، المنحدر من قرية المعصرة جنوب مدينة بيت لحم، بعد أن أمضى مدة 12 عاما في سجون الاحتلال.

و أطلق سراح بريجية من سجن النقب وتم نقله مباشرة إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لمعاينته طبيا بعد أن خاض معركة الإضراب عن الطعام.