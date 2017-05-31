الأمم المتحدة توجه نداء للحصول على 75.5 مليون دولار لليبيا

وأضاف البيان أن الأموال ستخصص لتأمين الخدمات الأساسية واجراءات اللجوء وحرية التنقل.

وقال فيليب غراندي رئيس المفوضية،" لدينا مهمة طارئة نقوم بها في ليبيا و لايمكننا القيام بها إلا معا في اشارة إلى منظمة الهجرة العالمية".

ووضعت المفوضية العليا ومنظمة الهجرة خططا مشتركة لتكثيف عملها في ليبيا وتعزيز الدعم للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والليبيين المتضررين من النزاع.

وكانت منظمة الهجرة اطلقت في أفريل خطة عمل من ثلاث سنوات في ليبيا مع هدفين أساسين، الأول تقديم مساعدة إنسانية لليبيين والمهاجرين والثاني السعي لاستقرار المجموعات الليبية ومساعدة الليبيين في إدارة الهجرة، كما تستلزم هذه الخطة تمويلا بقيمة 180 مليون دولار على ثلاثة سنوات.

وقال مدير عام المنظمة وليام لاسي في حين بدأت منظمة الهجرة تطبيق خط عملها بفضل مساعدات بعض المانحين نحتاج إلى مزيد من الأموال لتقديم مساعدة عاجلة للمهاجرين والسكان المتضررين من النزاع.