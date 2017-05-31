بريطانيا ترفض دفن جثة منفذ هجوم مانشستر على أراضيها !

وأوضحت صحيفة "Manchester Evening News"، أن السلطات تبذل كل جهودها لمنع أي محاولة دفن أو حرق جثة سليمان العبيدي ضمن حدود المدينة الرسمية.

وأضافت الصحيفة، استنادا لمصدر مقرب من التحقيقات الجارية بخصوص تفجير "مانشستر ارينا"، أن جثة سليمان العبيدي موجودة في الوقت الراهن بمشرحة خارج مدينة مانشستر، مضيفا أن هذه القضية سمحت للمحققين بلا تخاد قرار حول كيفية التعامل لاحقا مع بقايا جثة الإرهابي.

للتذكير، استهدف هجوم ارهابي قاعة حافلات "مانشستر ارينا" بمدينة مانشستر، خلف مقتل 22 شخصا وإصابة عدد آخرين.

ونفذ الهجوم الذي أعلن عن مسؤوليته تنظيم داعش الإرهابي، شاب ليبي يحمل الجنسية البريطانية يدعى سلمان العبيدي.