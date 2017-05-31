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تونس تفكك شبكة ارهابية تضم 4 أشخاص في منوبة

نشر يوم 2017/05/31 910 0 عمر.ت تونس تفكك شبكة ارهابية تضم 4 أشخاص في منوبة
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات من الأمن تمكنت من تفكيك شبكة إرهابية تضم 4 أشخاص بمدينة منوبة بشمال البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها، أن وحدات الأمن التابعة لمدينة أريانة، نجحت في اماطة اللثام عن شبكة ارهابية تتكون من 4 أشخاص ينشطون بأحياء مدينة منوبة.

وأضاف ذات البيان، أنه بعد إجراء التحقيقات معهم، اعترفوا بتمجيدهم الارهاب والاشادة بعمليات تنظيم داعش الارهابي.

 

وأشار، أن الموقوفين تم تقديمهم أمام السلطات القضائية، حيث أمرت النيابة العامة، بالاحتفاظ بعنصرين من الشبكة بتهمة من "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم ارهابي"، وادراج الثالث بالتّفتيش وابقاء العنصر الرابع في حالة سراح.

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