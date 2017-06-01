قتيلان باطلاق نار داخل مجمع مدرسي بالرياض في السعودية

قتل شخصان وأصيب ثالث في حادث إطلاق نار وقع امس الأربعاء في مجمع مدارس في شمال العاصمة السعودية الرياض، بحسب وسائل اعلام محلية.

ونقلت صحيفة "سبق" الالكترونية السعودية عن الرئيس التنفيذي لـ"مدارس المملكة" بالرياض طلال الميمان قوله في بيان ان الحادثة وقعت داخل مبنى ادارة المدرسة حيث قام موظف سابق ومفصول منذ أربع سنوات بسبب "عدم اتزان شخصيته" من جنسية عربية بإطلاق النار على ثلاثة أشخاص مما تسبب بمقتل اثنين من موظفيها وإصابة الثالث.

وأضاف الميمان "قامت المدارس على الفور باتباع كافة الإجراءات الأمنية الموضحة بالبروتوكول الأمني الخاص بالمدارس ومباشرة السلطات الأمنية للحادثة فورا".

فيمال تحدثت وسائل اعلام محلية سعودية عن ان الحادث اسفر عن مقتل معلم سعودي ومدير المدرسة وهو فلسطيني يحمل جنسية أمريكية فيما أصيب عامل آسيوي آخر .

ورجحت وسائل الاعلام ان تكون خلافات مادية وراء ارتكاب الحادث. ومن المنتظر أن تصدر شرطة الرياض بيانا رسميا يكشف ملابسات الحادث.