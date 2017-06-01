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عشرات الفلسطينيين يتظاهرون إحتجاجا على بدهس فلسطينية من قبل مستوطن

نشر يوم 2017/06/01 404 0 عطار براهيم عشرات الفلسطينيين يتظاهرون إحتجاجا على بدهس فلسطينية من قبل مستوطن
قام عشرات الفلسطينيين بالتظاهر، مساء أمس الأربعاء، منطقة حيفا بالقدس المحتلة، على خلفية دهس فلسطينية من قبل أحد المستوطنيين اليهوديين الذي لاذى بالفرار.

وقالت مصادر فلسطينية أن المتظاهرين أغلقوا "شارع الموت" إحتجاجا على تكرار حوادث الدهس في مقطع الشارع ذاته وعدم تحرك أي جهة  مسؤولة  في المدينة.

ويذكر أن طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 16 سنة، تعرضت لدهس، أول أمس الثلاثاء، فيما قام الجاني بالهروب.

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