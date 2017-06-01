عشرات الفلسطينيين يتظاهرون إحتجاجا على بدهس فلسطينية من قبل مستوطن

وقالت مصادر فلسطينية أن المتظاهرين أغلقوا "شارع الموت" إحتجاجا على تكرار حوادث الدهس في مقطع الشارع ذاته وعدم تحرك أي جهة مسؤولة في المدينة.

ويذكر أن طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 16 سنة، تعرضت لدهس، أول أمس الثلاثاء، فيما قام الجاني بالهروب.