الطيران الروسي يقضي على أكثر من 80 إرهابيا من داعش في سوريا

وحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية نقلته "قناة روسيا اليوم" اليوم الخميس، فإن الطيران الروسي كبد خسائر فادحة لتنظيم لداعش، تمثلت في القضاء على اكثر من 80 إرهابيا وتدمير 36 سيارة و8 صهاريج و17 سيارة "بيك ب" مزودة برشاشات وقذائف.

وأضاف البيان، أن القوات الروسية المتواجدة في سوريا مستمرة في اتخاذ الاجراءات الضرورية، لمنع خروج فصائل داعش من الرقة نحو محافظتي حمص وحماة.

وأوضح البيان،أن القوات الجوية الروسية أحبطت محاولتين لخروج مسلحي تنظيم داعش الإرهابي للخروج من مدينة الرقة خلال أسبوع.

مشيرا إلى أن مسلحي التنظيم يعبرون نهر الفرات ويخرجون من الرقة، على الرغم من أنهم محاصرون من قبل قوات سوريا الديمقراطية وقوات أمريكية وفرنسية وبريطانية خاصة.