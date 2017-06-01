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القضاء على مؤسس وكالة الأنباء التابعة لداعش في سوريا

نشر يوم 2017/06/01 1800 0 مريم.ع القضاء على مؤسس وكالة الأنباء التابعة لداعش في سوريا
كشف شقيق مؤسس وكالة أعماق الإخبارية التابعة للتنظيم الإرهابي المسمى "داعش" ريان مشعل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء أمس الأربعاء، إن أخيه قتل في ضربة جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بمحافظة دير الزور في شرق سوريا.

وأفادت وكالة "رويترز" أن المتحدث أضاف أن الضربة أسفرت عن مقتل أخيه وابنته في منزلهم بمدينة الميادين.

وكان نشطاء أكدوا مقتل وإصابة العشرات في غارات شنها التحالف الدولي، مساء الخميس الماضي على مدينة الميادين شرقي سوريا، والواقعة تحت سيطرة تنظيم "داعش". وقال النشطاء إن انفجارات هزت الميادين الواقعة في الريف الشرقي لدير الزور بعد قصف طائرات التحالف، الذي تسبب بمقتل 35 شخصا على الأقل.

وقالت ريتا كاتس مديرة خدمة سايت للمراقبة، ومقرها الولايات المتحدة عبر تويتر إن ضربة للتحالف قتلت مشعل على ما يبدو في دير الزور.

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