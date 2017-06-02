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مقتل ارهابيين اثنين في انفجار سيارة مفخخة بالسعودية

نشر يوم 2017/06/01 551 0 ياسين مبروكي مقتل ارهابيين اثنين في انفجار سيارة مفخخة بالسعودية

   

 قتل ارهابيان مطلوبان  اليوم الخميس في انفجار سيارة مفخخة بمحافظة القطيف شرق السعودية، حسبما أوردته مصادر إعلامية.

وذكر ت المصادر  أن السيارة انفجرت في منطقة "مياس" بالقطيف شرق السعودية ما أدى إلى مقتل اثنين من المطلوبين، بحسب ما تشير المعلومات الاولية

ونقل ذات المصادر أن الانفجار وقع في سيارة محملة بذخائر ومتفجرات، كان الإرهابيون ينوون نقلها إلى العوامية للإمداد وقد شوهدت جثتان داخل السيارة، مشيرة إلى أن الجثتين تعودان لمطلوبين أمنيا في حين سجل هروب 3 من المطلوبين خلال الحادثة

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