200ألف نازح فروا من مدينة الرقة السورية

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد راين ديلون في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "عدد النازحين من الرقة إرتفع إلى 200 ألف"، مضيفا أن من بينهم 92 ألف شخص باتوا في مخيمات للنازحين.

تصريحات التحالف هذه جاءت بعد أن أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" أن نحو 10 آلاف مدني فروا في الأسابيع الأخيرة من مدينة الرقة السورية إلى مخيم عين عيسى، الواقع على بعد 30 كيلومترا شمالي المدينة.