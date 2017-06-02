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200ألف نازح فروا من مدينة الرقة السورية

نشر يوم 2017/06/02 911 0 إيمان علي إسماعيل 200ألف نازح فروا من مدينة الرقة السورية
أعلن التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة أن عدد النازحين الذين فروا من مدينة الرقة السورية بلغ، حوالي 200 ألف شخص.
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد راين ديلون في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "عدد النازحين من الرقة إرتفع إلى 200 ألف"، مضيفا أن من بينهم 92 ألف شخص باتوا في مخيمات للنازحين.
 
تصريحات التحالف هذه جاءت بعد أن أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" أن نحو 10 آلاف مدني فروا في الأسابيع الأخيرة من مدينة الرقة السورية إلى مخيم عين عيسى، الواقع على بعد 30 كيلومترا شمالي المدينة. 
وفي هذا السياق قالت ناتالي روبرتس، طبيبة الطوارئ من منظمة "أطباء بلا حدود" في فرنسا لوكالة الانباء الفرنسية، إن "نحو 800 شخص يصلون يوميا إلى عين عيسى".

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