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قوات حفتر تبسط يدها على مدن إستراتيجية وسط ليبيا

نشر يوم 2017/06/03 1084 0 عطار براهيم قوات حفتر تبسط يدها على مدن إستراتيجية وسط ليبيا
نجحت قوات تابعة للجيش الوطني الليبي، من فرض بساطها على عدة مدن وسط البلاد، بعد سلسلة مواجهات في منطقة الجفرة الصحراوية واشتبكت مع فصائل مناوئة بعد شن غارات جوية مكثفة في المنطقة.

وقد دارت اشتباكات، أمس الجمعة، بين القوات الموالية للجيش الوطني الليبي وسرايا الدفاع عن بنغازي، وهي قوة تضم مسلحين، تراجعوا أمام تقدم الجيش الوطني الليبي العام الماضي في مدينة بنغازي شرقي البلاد.

وأعلن، أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن 12 مقاتلا، من الطرفين، لاقوا حتفهم. وأضاف أن الجيش الوطني الليبي إسترجع مدن "ودان" و"هون" و"سوكنة"، ولم يسيطر بعد على قاعدة الجفرة الجوية إلى الغرب من "ودان".

 

يأتي هذا بعد أن قصفت طائرات مقاتلة تابعة لقوات الجيش الوطني، ليلة الخميس الماضية، منطقة الجفرة.

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