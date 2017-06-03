الأمن التونسي يواصل البحث عن الراعي المختطف في جبل المغيلة

تتواصل عمليات التمشيط، التي تقوم بها مختلف التشكيلات العسكرية، منذ اول أمس الجمعة، بجبل المغيلة وسط غرب تونس وهذا بحثا عن الراعي المختطف .

وأكد من جهته، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني التونسي العقيد بلحسن الوسلاتي اليوم السبت، أن عمليات التمشيط تجري في المنطقة العسكرية المغلقة، من اجل البحث عن الراعي المفقود شقيق القتيل مبروك السلطاني الذي قضى علي يد الإرهابيين سنة 2015.

ويذكر أن عائلة السلطاني الراعي الذي اختطفته العناصر الارهابية في شهر نوفمبر 2015 بجبل مغيلة قبل ان تقتله بطريقة بشعة قد فقدت اليوم شقيق الفقيد خليفة سلطاني الذي تعرض هو الآخر للاختطاف أمس الجمعة من طرف مجموعة ارهابية عندما كان بصدد رعي الاغنام بالجبل المذكور الأمر الذي اكده مصدر أمني لمراسلة وكالة الانباء التونسية (وات) بالمنطقة.

وأوضحت عائلة المخطوف في تصريحات متطابقة أن مرافقه ابلغهم انه لما كان رفقة المختطف بصدد رعي الاغنام داهمتهم مجموعة ارهابية حوالي منتصف النهاروبادرت بالاستفسار عن اخ مبروك السلطاني ليقوموا اثر ذلك باختطافه نحو وجهة غير معلومة وطرد المرافق وقد قامت عائلته بابلاغ السلط الامنية بالمنطقة.