اليونيسيف.. كارثة تهدّد أطفال اليمن

وأعلن المدير الإقليمي للمنظمة خيرت كابالاري في بيان نشر على موقع يونيسيف أمس الجمعة، أن حوالي 70 الف شخص أصيبوا بالمرض خلال شهر واحد فقط، ما أسفر عن وفاة 600 شخص منهم، مضيفا أنه من المرجح وصول عدد المصابين إلى 130 ألف شخص خلال الأسبوعين المقبلين، إذا استمر انتشار المرض بالوتائر الراهنة.

وأوضح البيان، أن الأطفال هم الأكثر تضررا جراء تفشي المرض، حيث يعانون أوضاعا صعبة في المستشفيات، مفيدا بأن أعدادا كبيرة من الأطفال يفارقون الحياة في صمت يوميا بجميع أنحاء البلاد لأسباب يمكن الوقاية منها وعلاجها بسهولة، بما في ذلك الكوليرا والإسهال وسوء التغذية.

وناشد المسؤول الأممي، في بيانه، المجتمع الدولي لبذل كل ما بوسعه فورا في سبيل تزويد الأطباء اليمنيين بالإمدادات الطبية ودعم المساعي الإغاثية الأممية في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي والتغذية وكذلك رفع الوعي داخل اليمن وأشار كابالاري إلى ان منظمته تحتاج عاجلا إلى مبلغ 16 مليون دولار للحيلولة دون تفشي انتشار الكوليرا.