القوات العراقية تعلن عن مقتل 4 من عناصرها ببغداد

لقي 4 عناصر من قوات الأمن العراقية حتفهم اليوم السبت، في هجومين منفصلين لتنظيم داعش الارهابي شمال وغرب العاصمة بغداد، حسب مصادر إعلامية.

ونقلت المصادر ذاتها، عن ضابط في شرطة محافظة الأنبار إن "ثلاثة منتسبين في حماية الطرق الخارجية في شرطة الأنبار، قتلوا وأصيب آخران بجروح إثر هجوم لعناصر داعش على نقطة مرابطة على الطريق الدولي السريع، في منطقة الكيلو 140 غرب الرمادي".

وتأتي هذه الهجمات في وقت تخوض فيه القوات العراقية معارك ضارية، لاستعادة ما تبقى من الأحياء الغربية لمدينة الموصل، المعقل الرئيسي لتنظيم داعش الارهابي في العراق.