إصابة شخصين في هجوم مسلح بمخيم عين الحلوة للاجئين جنوب لبنان

وقالت مصادر إعلام نقلا عن مصادر أمنية إن مجموعة مسلحة "أطلقت النار في مخيم عين الحلوة تبعها إلقاء قنبلة يدوية على الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة". وأسفر الاعتداء عن حالة من التوتر والاستنفار من قبل عناصر حركة فتح من أجل ضبط الوضع.

ويشهد مخيم عين الحلوة توترا بين الحين والآخر كان أبرزها في شهر سبتمبر الماضي بعد أن أعلن الجيش اللبناني عن توقيف قيادي في تنظيم "داعش" الارهابي في حي الطوارئ بالمخيم والذيكان يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش ومرافق حيوية وسياحية وأسواق تجارية وتجمعات شعبية وأماكن سكنية في أكثر من منطقة في لبنان.