أول تعليق من قطر حول الإجراءات العربية المتخذة ضدها .. !!

وأصدرت قطر بيانا، اليوم الإثنين، عبرت فيه عن أسفها للحملة الشرسة التي تتعرض لها من قبل دول الخليج الـ 3 بالتنسيق مع مصر، وأكدت بطبيعتها عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي، وملتزمة بميثاقه وتحترم سيادة الدول الأخرى، ولا تتدخل في شؤونها الداخلية كما تقوم بواجباتها في محاربة الارهاب والتطرف.

وختم البيان، أن الدوحة ستعزم على ضمان حسن سيرورة الحياة الطبيعية والمقيمين في الدولة و أن الحكومة القطرية ستتخذ كل الاجراءات اللازمة لضمان ذلك ولإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والمساس بهما.