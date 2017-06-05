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أول تعليق من قطر حول الإجراءات العربية المتخذة ضدها .. !!

نشر يوم 2017/06/05 7019 0 عطار براهيم أول تعليق من قطر حول الإجراءات العربية المتخذة ضدها .. !!
أعربت الدوحة عن أسفها لقرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر في قطع العلاقات معها، معتبرة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وإدعاءات باطلة قامت على أسس مفبركة هدفها فرض الوصاية على دولة قطر.

وأصدرت قطر بيانا، اليوم الإثنين، عبرت فيه عن أسفها للحملة الشرسة التي تتعرض لها من قبل دول الخليج الـ 3 بالتنسيق مع مصر، وأكدت بطبيعتها عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي، وملتزمة بميثاقه وتحترم سيادة الدول الأخرى، ولا تتدخل في شؤونها الداخلية كما تقوم بواجباتها في محاربة الارهاب والتطرف.

وختم البيان، أن الدوحة ستعزم على ضمان حسن سيرورة الحياة الطبيعية والمقيمين في الدولة و أن الحكومة القطرية ستتخذ كل الاجراءات اللازمة لضمان ذلك ولإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والمساس بهما.

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