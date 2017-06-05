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تركيا تدعو دول الخليج للحوار وتبدي استعدادها لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي

نشر يوم 2017/06/05 700 0 أمينة ج تركيا تدعو دول الخليج للحوار وتبدي استعدادها لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي
أفادت وكالة الأنباء التركية الأناضول أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أعلن أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم لإعادة الامور إلى مجراها الطبيعي بين دول الخليج.

وابدى جاويش أوغلو أسفه بسبب قطع بعض الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، مؤكدا أن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم والعمل على وحدة منظمة التعاون الخليجي، وقال "لابد من استمرار الحوار في كل الظروف سنبدل كل ما في وسعنا لإعادة الامور لطبيعتها".

وشدد أوغلو على ضرورة استمرار الحوار حتى يتم حل الأزمة بالطرق السليمة. 

وجاءت تصريحات وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني سيغمار غابرييل الذي هو في زيارة إلى تركيا. 

للإشارة،أعلنت كل من 6 دول عربية وهي الإمارات السعودية البحرين مصر اليمن ليبيا ودولة غير عربية وهي جزر المالدييف عن قرار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر اليوم الإثنين. 

 

 

 

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