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الخارجية المصرية تمهل السفير القطري يومين لمغادرة البلاد

نشر يوم 2017/06/05 2303 0 عمر.ت الخارجية المصرية تمهل السفير القطري يومين لمغادرة البلاد
أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، أن مصر أمهلت السفير القطري لدى القاهرة مهلة 48 سعة لمغادرة البلاد، بينما أمرت سفيرها لدى الدوحة بالعود إلى أرض الوطن خلال نفس الفترة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان له، أوردته وكالة رويترز للأنباء، مفاده، إن مصر أمهلت السفير القطري لدى القاهرة 48 ساعة لمغادرة البلاد، وذلك تنفيذا لقرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وأضاف ذات المتحدث، أن مصر أبلغت القائم بالأعمال المصري بالدوحة بالعودة إلى البلاد في غضون 48 ساعة.

وكشف ذات المصدر، أن وزارة الخارجية المصرية استدعت السفير القطري لدى بلادها وابلغته بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية.  

للتذكير، قطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن العلاقات الدبلوماسية مع قطر يوم الاثنين واتهمتها بدعم التنظيمات الارهابية.

 

 

 

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