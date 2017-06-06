زعماء وأمراء يتوسطون لتسوية الخلاف الخليجي

وذكرت وكالة الأناضول، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاتف عددا من زعماء الدول خلال الساعات الأخيرة ضمن مساعيه لنزع فتيل الأزمة الخليجية.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية اليوم أن أردوغان هاتف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واضافت المصادر للأناضول، أن الرئيس التركي بحث مع الزعماء أهمية السلام والإستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن أردوغان شدد على أهمية اتباع السبل الدبلوماسية والحوار لتخفيض التوتر الحالي بين قطر وبعض الدول العربية.

وتأتي المباحثات الهاتفية بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر فجر الإثنين، واتهامها بدعم الإرهاب، في حين لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.