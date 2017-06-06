ارهابي ليبي يكشف أسباب قتل السفير الأمريكي في بنغازي

وقال القيادي مدعو أحمد حسن المشيطي، في تسجيل مصور صادر عن إدارة مكافحة الجريمة في مدينة مصراتة، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إنه من أحد الأسباب التي دفعت عناصر من تنظيم "أنصار الشريعة" لمهاجمة قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة بنغازي كان خوفهم من قيام السفارة والاستخبارات الأمريكية بتحديد مواقعهم تمهيدا لقصفها في ما بعد بالطائرات.

وكشف أحمد حسن المشيطي، أنه هو و3 قادة آخرين من خططوا للهجوم على القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي، حيث قُتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وجنديان من مشاة البحرية، بالإضافة إلى موظف أمريكي .