ترامب.. زعماء العرب قالوا لي إن قطر هي من تدعم الارهاب!

ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال فيها "خلال زيارتي الأخيرة إلى الشرق الأوسط، أكدت أنه لن يكون ممكنا أن يكون هناك أي تمويل للأيديوجيا الراديكالية بعد الآن. وأشار الزعماء إلى قطر - انظروا!".

وبدى من خلال تغريدة ترامب أنه تم الاتفاق على هامش القمة الاسلامية الامريكية التي جرت فعليتها بالسعودية، على الاطاحة بقطر بسبب تقرير لزعماء الشرق الأوسط تكشف بقيام هذه الأخيرة بتمويل الفكر الارهابي.

وقطعت مصر والسعودية والامارات والبحرين واليمن وحكومة الوفاق الليبية علاقتهم الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، وغلق جميع المنافذ الجوية والاقليمية معها، بسبب دعمها للإرهاب.