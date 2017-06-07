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سوريا.. انطلاق المعركة النهائية لتحرير الرقة من قبضة داعش

نشر يوم 2017/06/07 1521 0 عمر.ت سوريا.. انطلاق المعركة النهائية لتحرير الرقة من قبضة داعش
بدأ تحالف قوات سوريا الديمقراطية، الذي يضم ميليشيات كردية وعربية وسريانية وتركمانية وارمينية، والمدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، المعركة النهائية لتحرير مدينة "الرقة" من تنظيم داعش الارهابي في سوريا.

وقالت مصادر اعلامية في هذا الصدد، ان المعركة ستكون عنيفة أكثر مما كانت سابقا، علما وأن تنظيم داعش يسيطر على المدينة منذ 3 سنوات، حيث لم تستطع حتى الآن الولايات المتحدة وحلفائها طردهم منها.

وتوقعت  المصادر، أن تؤدي التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا، بسبب دعم   إدارة ترامب للجماعات الكردية، إلى التكثيف من حدة المواجهات في مدينةالرقة".

وتأتي الخطوات الأمريكية المتسارعة، في ظل رؤية الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب الذي تعهد بتذليل جميع العقبات والقرارات التي وضعها الرئيس السابق  باراك أوباما خلال حربه ضد "داعش"  والجماعات الارهابية الأخرى في سوريا. وفي الوقت نفسه، قد تحاول القوات الحكومية السورية خوض معارك ضارية في مدينة"الرقة" لتحريرها من داعش .

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