التعاطف مع قطر ممنوع وتهديدات بالسجن وبغرامات مالية في السعودية والإمارات

وكشفت التقارير الإخبارية الإمارتية، أن النائب العام يحذر من أي مشاركات قولا أو كتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة أخرى تحمل أي تعاطف مع دولة قطر أو اعتراضا على موقف الإمارات والدول الأخرى التي اتخذت مواقف حازمة ضد حكومة قطر.

الخطوة الإماراتية ليست منفردة، فالسعودية بدورها تتجه إلى تجريم الأمر، حيث نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الأربعاء، عن المحامي مشرف الخشرمي، أن القانون يعاقب من يتخذ موقفاً تعاطفياً مع قطر، أو اعتراضياً على القرار السعودي بمقاطعة قطر، بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 3 ملايين ريال، حوالي 939 ألف دولار، أو بإحدى العقوبتين.