الداخلية القطرية تكشف عن تفاصيل اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية

كشفت وزارة الداخلية القطرية عن النتائج المبدئية للتحقيقات الجارية بشأن قرصنة الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية والحسابات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب بيان للوزارة.

وأوضحت التحقيقات أن عملية القرصنة استخدمت فيها تقنيات عالية وأساليب مبتكرة من خلال استغلال ثغرة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية وتمكن فريق التحقيق بالتعاون مع قبل وكالة التحقيقات الفدرالية FBI، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية NCA من تحديد المصادر التي تم من خلالها القيام بجريمة القرصنة، كما أكد الفريق بأنه قد تمت عملية تثبيت ملف الاختراق بشهر إفريل الماضي والذي تم استغلاله لاحقا في نشر الأخبار المفبركة بتاريخ 24 ماي الماضي.

وأكدت الداخلية القطرية في بيانها أنه من منطلق الشفافية والوضوح لدولة قطر ولبيان الجهات المسؤولة عن هذا العمل التخريبي فسوف يتم عرض جميع نتائج التحقيق من خلال مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية فور الانتهاء من العملية.

للتذكير، أكدت وكالة الأنباء القطرية تعرض حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للاختراق وتم نشر أخبار مفبركة، وأنها تعمل على استعادته.