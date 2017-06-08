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قتلى في إنفجار عبوة ناسفة شرقي العراق

نشر يوم 2017/06/08 1 0 عطار براهيم قتلى في إنفجار عبوة ناسفة شرقي العراق
أكد مصدر أمني بمدينة بعقوبة التي تقع على بعد 60 كم شمال شرق بغداد، أن 4 من مسلحي تنظيم ما يسمى ''داعش'' ومدني قتلوا وفجر مسلحون 3 أبراج لنقل الطاقة الكهربائية، بحوادث متفرقة في محافظة ديالي شرقي العراق.

وقال المصدر في تصريح، أمس الأربعاء، أن 4 مسلحين من تنظيم ''داعش'' الإرهابي قتلوا في إنفجار عبوة ناسفة كانوا يحاولون زرعها على جانب أحد الطرق بالقرب من  منطقة العظيم، 60 كم، شمال بعقوبة.

وأضاف أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة على أحد المدنيين بالقرب من منزله في منطقة المقدادية (40 كم) شمال شرق بعقوبة  مما أدى إلى مقتله في الحال.

 

وأشار المصدر إلى أن مجموعة مسلحة قامت بتفجير 3 أبراج لنقل الطاقة  الكهربائية  بالقرب من منطقة جلولاء، شمال شرق بعقوبة مما أدى إلى  تدميرها وإنقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق. 

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